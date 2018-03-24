Afrin, tamamen kontrol altına alındı (3)

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart günü kent merkezi teröristlerden temizlenen Afrin'in tüm köylerinde de denetimin sağlandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, sivillerin güvenle geri dönüşünü sağlamak için bölgede tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak günü saat 17.00'de 'Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri hava ve karadan ateş altına alınan terör örgütlerinin denetimindeki belde, köy ve stratejik noktaları tek tek ele geçirdikten sonra 18 Mart günü Afrin kent merkezinde kontrolü sağladı.TSK ve ÖSO güçleri, bu sabah itibariyle de Afrin'in tüm belde ve köylerinin tamamını terörden arındırarak özgürleştirdi. Güvenlik güçleri, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzaklarının tespit ve imhası için arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise 17-23 Mart tarihleri arasında terör ve teröristle mücadeleye yönelik haftalık bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede, TSK'nın yurt ve dışında terör örgütleriyle mücadelesini kararlı şekilde sürdürdüğü vurgulandı. 91 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Bilgilendirmede, geçen hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanı ve yurt içi geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek şöyle denildi: "İcra edilen operasyonlarda; 1’i lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirilmiş, 21 adet piyade tüfeği, 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet av tüfeği, 1 adet uçaksavar makineli tüfek, 4 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar ve 2 adet tabanca olmak üzere toplam 34 adet silah, 1 adet top mermisi, 2 adet anti tank mayını, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1.875 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 534 adet uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 8 adet roketatar roketi, 9 adet roketatar sevk fişeği, 110 adet el bombası, 30 adet bombaatar mermisi, 235 kg amonyum nitrat, 50 adet dinamit lokumu, 3 kg C-4 patlayıcı madde, 106 adet fünye, 36 adet muhtelif şarjör, 4 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 6 adet el telsizi ve 78 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 29 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 45 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." 6 BİN 925 KİŞİ YAKALANDI Bilgilendirmede, sınırda denetimin de etkili şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, "Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6.925 kişi yakalanmıştır. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 231.735 adet uyuşturucu hap, 608 litre kaçak akaryakıt, 16.080 paket kaçak sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır" denildi. FIRAT KALKANI HAREKÂTI Suriye’nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör örgütlerinin saldırılarına anında karşılık verildiği ve bölgede normalleşme çalışmalarına katkı sağlandığına değinilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Tel Rıfat bölgesi ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır." İDLİB'DE GÖZLEM NOKTALARI FAALİYETE GEÇİRİLİYOR İdlib bölgesinde ise Astana görüşmeleri kapsamında TSK'nın kontrol gücü olarak görev yaptığı ve gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada; şu ifadelere yer verildi: "İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir." ZEYTİN DALI'NDA; 49 ASKER ŞEHİT OLDU, 3733 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ise 49 askerin şehit olduğu, 3 bin 733 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekât kapsamında sivillerin yanı sıra çevre, dini, kültürel, tarihi eserler, arkeolojik kalıntılar ve kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin kesinlikle hedef alınmadığı kaydedilen TSK açıklamasında şöyle denildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Ayrıca harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3733 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 49 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 228 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 157 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." Açıklamada son olarak TSK'nın ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için milli birliği hedef alan terör örgütleri ile mücadelesini yurt içi ve dışında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme kararlılığında olduğunun altı çizildi.