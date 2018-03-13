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Afrin ve çevresi yoğun şekilde top atışına tutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:14 | Son Güncelleme

Kilis’te konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı.Zeytin Dalı Hareketi 53’üncü gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Afrin çevresinde ilerleyişi sürüyor.

Kilis’te konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı.
Zeytin Dalı Hareketi 53’üncü gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu Afrin çevresinde ilerleyişi sürüyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburu ve çevresindeki karakollarda konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı. Top atışlarının sesleri sınır hattındaki köylerden dahi duyuluyor. Sınır hattında askeri hareketlilik sürerken, zırhlı araçlar, 24 saat esasına göre devriye geziyor.

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