Afrin ve çevresindeki YPG hedefleri top atışına tutuldu

Afrin’deki YPG hedefleri fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla yoğun ateş altına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı 54’üncü gününde Afrin kırsalında sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun, Afrin çevresinde ilerleyişi devam ediyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburu ve çevresindeki karakollarda konuşlu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla Afrin ve çevresindeki YPG’nin barınak, sığınak ve mevzileri bugün öğle saatlerinden itibaren yoğun ateş altına alındı. Yapılan atışların sesleri sınır köylerinden de duyuluyor.

Öte yandan Darmık Dağı üzerinden bölgeye askeri sevkiyat da devam ediyor.