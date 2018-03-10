Afrin yakınındaki Halidiye köyü teröristlerden temizlendi

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’in Halidiye köyü yoğun çatışmaların ardından teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi.

Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında hızla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, dün kontrol altına alınan Meryemeyn köyünde bu sabah toplandı. Burada birkaç gruba ayrılan ÖSO güçleri, bölgede bulunan terör örgütü denetimindeki köylere yönelik operasyon başlattı. ÖSO güçlerinin operasyon düzenlediği köylerden birisi de Afrin kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Halidiye köyü oldu.

Köye ağır silahlarla yaklaşan ÖSO güçleri ile ateş açan teröristler arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çatışmalar sırasında teröristlerin bulunduğu bazı mevziler ile toplanma alanları TSK tarafından Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına aldı. TSK’nın baskı ateşi ile önü açılan ÖSO güçleri, köyün içerisine girerek teröristlerle çatışmayı sürdürdü. 2 saatlik çatışmanın ardından teröristlerden temizlenen köy, TSK ve ÖSO denetimine girdi.

Çevresinde tünel ve hendekler kazılı olan, aynı zamanda hâkim noktalarına silindir kule inşa edilen ve yoğun çatışmaların ardından teröristlerden arındırılan köyde, tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışması başlatıldı.

Öte yandan, terörden temizlenen köylere sivillerin geri dönüşü de devam etti. Son günlerde teröristlerden arındırılan köylere siviller eşyalarıyla geri dönerken, bazı ÖSO üyelerinin, araçların plakalarındaki ‘Afrin’ yazısını sprey boyayla boyayarak kapattığı görüldü.