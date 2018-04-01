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Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:19 | Son Güncelleme

'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı.  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti.

GAZİANTEP, (DHA)- 'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde hareket halindeki askeri aracın üzerinden geçtiği mayın infilak etti. Teröristlerin önceden tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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