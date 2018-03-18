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Afrin’de 11 ÖSO askeri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde tünellerde yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı.TSK ve ÖSO askerleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolü ele geçirdiği Afrin kent merkezinde tünellerde yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı.
TSK ve ÖSO askerleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini ele geçirdi. Afrin merkezinde tünellerde arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 ÖSO askeri yaralandı. Yaralı askerler, Afrin kent merkezinden tahliye edilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı ÖSO askerleri tedavi altına alındı.

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