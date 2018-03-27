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Afrin'de 2 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:09 | Son Güncelleme

'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.  Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

GAZİANTEP, (DHA)- 'ZEYTİN Dalı Harekatı' ile kontrol altına alınan Suriye'nin Afrin bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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