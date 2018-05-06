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Afrin'de 2 patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile özgürleştirilen Afrin'in Cinderes beldesinde, 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.

Afrin'de 2 patlayıcı imha edildi

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile özgürleştirilen Afrin'in Cinderes beldesinde, 2 el yapımı patlayıcı, kontrollü imha edildi.
TSK tarafından 20 Ocak günü başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile 18 Mart'ta Suriye'nin Afrin ilçesi ile belde ve köyleri terör örgütlerinden temizlendi. Kontrolün sağlanmasının ardından sivillerin geri dönüşünün desteklendiği Afrin ve kırsalında, TSK birlikleri, teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmasını sürdürüyor. Bugüne kadar yüzlerce el yapımı patlayıcının imha edildiği Afrin'de, arazi taramasını sürdüren TSK unsurları, Cinderes beldesindeki kontrollerinde basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı buldu. Önlem aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü imha eden TSK unsurları, bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

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Afrin'de 2 patlayıcı imha edildiAfrin'de 2 patlayıcı imha edildiAfrin'de 2 patlayıcı imha edildi

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