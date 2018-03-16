Afrin’de 3 köy daha teröristlerden temizlendi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk ordusunun koordinasyonunda Afrin kırsalında 3 köyü daha PKK/PYD‘li teröristlerden temizleyerek kontrol altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonu altında ilerleyişini sürdüren ÖSO birlikleri, PKK/YPG’lilerle girdiği şiddetli çatışmanın ardından Afrin’in batısındaki Çuyok köyü ile Raco’nun doğusundaki Hazban Fukanı ve Hazban Tahtani köylerini teröristlerden temizleyerek kontrol altına aldı.