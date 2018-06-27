Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)

YARALILAR HATAY VE KİLİS'E GETİRİLİYOR
Suriye'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis'e getirildi. Peş peşe patlamaların ardından ilk müdahalesi Afrin'de yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar, ambulanslarla Kilis ve Hatay'a taşındı. Yaralıların acil servislerde tedavilerine başlanırken, polisler de hastanelerde güvenlik önlemi aldı.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
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