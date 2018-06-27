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Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

YARALILAR HATAY VE KİLİS'E GETİRİLİYOR Suriye'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis'e getirildi.

Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)

YARALILAR HATAY VE KİLİS'E GETİRİLİYOR
Suriye'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis'e getirildi. Peş peşe patlamaların ardından ilk müdahalesi Afrin'de yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar, ambulanslarla Kilis ve Hatay'a taşındı. Yaralıların acil servislerde tedavilerine başlanırken, polisler de hastanelerde güvenlik önlemi aldı.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
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Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)

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