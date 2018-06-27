HABER

Afrin'de bomba yüklü 2 araçla terör saldırısı: 10 sivil öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

YARALILAR HATAY VE KİLİS'E GETİRİLİYOR Suriye'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis'e getirildi.

YARALILAR HATAY VE KİLİS'E GETİRİLİYOR

Suriye'nin Afrin bölgesinde, bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlar, tedavi için Hatay ve Kilis'e getirildi. Peş peşe patlamaların ardından ilk müdahalesi Afrin'de yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar, ambulanslarla Kilis ve Hatay'a taşındı. Yaralıların acil servislerde tedavilerine başlanırken, polisler de hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

PARTNER'Taşıdığı soyadı olmasaydı...''Taşıdığı soyadı olmasaydı...'
Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldüDevrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, öldü
Silahlı ve maskeli soygun kameradaSilahlı ve maskeli soygun kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.