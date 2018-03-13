Afrin'de çatışma anları kamerada

Yılmaz BEZGİN- SURİYE,(DHA)TÜRK silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin, Afrin kırsalında teröristlerle gece girdikleri çatışma, kameralara yansıdı. Gece çekilen görüntülerde sıcak çatışma anları ve terör hedeflerinin vurulduğu görülüyor. Görüntülerde, mermi izleri de yer alıyor.