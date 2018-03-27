Afrin’de EYP kontrollü olarak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Cenderis bölgesinde bir adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen kontrol altına Afrin’de, el yapımı patlayıcılarla bubi tuzaklarını temizlemeye devam ediyor. TSK, Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildiğini duyurdu.
Afrin'den sonra Tel Rifat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum