Afrin’de EYP kontrollü olarak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Cenderis bölgesinde bir adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen kontrol altına Afrin’de, el yapımı patlayıcılarla bubi tuzaklarını temizlemeye devam ediyor. TSK, Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildiğini duyurdu.