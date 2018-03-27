HABER

Afrin’de EYP kontrollü olarak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Cenderis bölgesinde bir adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen kontrol altına Afrin’de, el yapımı patlayıcılarla bubi tuzaklarını temizlemeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in Cenderis bölgesinde bir adet el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri tamamen kontrol altına Afrin’de, el yapımı patlayıcılarla bubi tuzaklarını temizlemeye devam ediyor. TSK, Cenderis bölgesinde bir adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildiğini duyurdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Afrin'den sonra Tel Rifat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rifat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.