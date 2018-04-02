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Afrin’de gizlenen teröristler vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de dağlık alanlara gizlenen terör örgütü PKK/PYD unsurlarına yönelik hava operasyonu düzenledi.Türk savaş uçakları, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tespit edilen teröristlerin saklandığı bir tünele operasyon düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de dağlık alanlara gizlenen terör örgütü PKK/PYD unsurlarına yönelik hava operasyonu düzenledi.
Türk savaş uçakları, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından tespit edilen teröristlerin saklandığı bir tünele operasyon düzenledi. ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tünelde Zeytin Dalı Harekatı sırasında kaçıp gizlenen yaklaşık 35 terörist bulunuyordu.
ÖSO ve TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı sırasında dağlık alanlara gizlenen PKK/PYD terör örgütlerine ait başka sığınaklar olup olmadığını araştırmaya devam ettiği bildirildi.

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