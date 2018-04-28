HABER

Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.  Adana Adli Tıp Morgu’ndan alınan Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan cenazesi, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’ne getirildi.

Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Adana Adli Tıp Morgu’ndan alınan Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan cenazesi, merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi’ne getirildi. Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında Özkan'ın babası Alpaslan ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Askerlerin omzunda taşınan Özkan’ın cenazesi kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü (2)Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü (2)Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü (2)

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Abdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşımAbdüllatif Şener'den 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.