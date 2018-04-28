Afrin'de görevli astsubay, izinde trafik kazasında öldü

Akif ÖZDEMİR-Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan (25), izinli olarak geldiği Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine izinli olarak geldi. Özkan, kendisi gibi TSK'da astsubay Yemliha Kara'yı da yanına alarak 33 P 1832 plakalı otomobiliyle gezintiye çıktı. Mehmetcan Özkan yönetimindeki otomobil, gece saat 01.00 sıralarında Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dereye uçtu. Astsubay Yemliha Kara araçtan çıkmayı başarırken, sürücü Mehmetcan Özkan ise otomobilde sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudaki araçtan çıkarılan Mehmetcan Özkan, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Yemliha Kara ise Tarsus'taki özel hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan'ın cenazesi işlemlerin ardından teslim alındı. Görevli askerlerin taşıdığı Özkan'ın tabutu cenaze aracına konuldu. Özkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü.