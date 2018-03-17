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Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

Afrin’de halk PYD’nin gıda deposunu bastı

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