Afrin'de halk terör örgütünün engellerini kazma-kürekle ve elleriyle aşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'den çıkmaya çalışan siviller, teröristler tarafından kurulan engelleri kazma-kürek ve elleriyle aşıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen görüntülerde sivillerin Afrin'den çıkmak için kurulan engelleri kaldırmaya çalıştıkları yer alıyor.