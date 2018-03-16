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Afrin'de halk terör örgütünün engellerini kazma-kürekle ve elleriyle aşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'den çıkmaya çalışan siviller, teröristler tarafından kurulan engelleri kazma-kürek ve elleriyle aşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'den çıkmaya çalışan siviller, teröristler tarafından kurulan engelleri kazma-kürek ve elleriyle aşıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen görüntülerde sivillerin Afrin'den çıkmak için kurulan engelleri kaldırmaya çalıştıkları yer alıyor.

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