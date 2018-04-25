Afrin’de mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Yukarı Meski köyünde bölücü terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan bir evin avlusunda mühimmat ve muhtelif örgütsel dokümanın ele geçirildiğini bildirdi.
TSK’dan yapılan açıklamada, "Afrin/Yukarı Meski köyünde BTÖ tarafından sözde karargah olarak kullanılan bir evin avlusunda bir M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, bir av tüfeği, bu silahlara ait çok miktarda mermi, 10 fünye, el kamerası, el telsizi, sözde haritalar ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
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