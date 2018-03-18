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Afrin’de Öcalan posterleri parçalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezindeki teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri parçalandı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin çeşitli yerlerinde asılı olan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri ÖSO kuvvetlerince parçalandı.

Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezindeki teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri parçalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçenin çeşitli yerlerinde asılı olan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleri ÖSO kuvvetlerince parçalandı.

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