Afrin’de patlama

Afrin’de 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 7 sivil 4 ÖSO askeri hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 58. günde Afrin’de kontrol sağlandı. Suriye’nin Afrin ilçesinde dört katlı bir binada patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi’nde meydana gelen olayda 7 sivil 4 ÖSO askeri hayatını kaybetti. Olay yeri yakınlarındaki bina ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, YPG unsurlarının geri çekilmemesi ve direnmesine rağmen Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de kontrolü sağladığını dile getirdi.