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Afrin’de patlama: 7 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:13 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin kentinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.Suriye’nin Afrin kentindeki Ashrafieh Mahallesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin mayın yerleştirdiği evde patlama meydana geldi.

Suriye’nin Afrin kentinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin Afrin kentindeki Ashrafieh Mahallesinde, terör örgütü PKK/YPG’nin mayın yerleştirdiği evde patlama meydana geldi. Mayının patlatılması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

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