HABER

Afrin'de patlayıcı imhası sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin ve kırsalında güvenlik güçlerince, el yapımı patlayıcı ile bubi tuzaklarına yönelik arama tarama ve imha çalışmaları sürdürülüyor.  Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart günü PKK/YPG'li teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi.

Afrin'de patlayıcı imhası sürüyor

SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin ve kırsalında güvenlik güçlerince, el yapımı patlayıcı ile bubi tuzaklarına yönelik arama tarama ve imha çalışmaları sürdürülüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart günü PKK/YPG'li teröristlerden temizleyerek özgürleştirdi. Afrin'ın kontrol altına alınmasının ardından güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin geride bıraktığı tuzaklanmış patlayıcıların tespit ve imhasına başladı. Teröristlerin güvenlik güçleri ile sivil halkı hedef almak amacıyla Kezyan bölgesine döşediği 4 el yapımı patlayıcı, TSK birliklerinin arama tarama çalışması sırasında bulundu ve kontrollü şekilde imha edildi.
TÜNEL GİRİŞİNDE FÜNYE
TSK birliklerinin çalışma yürüttüğü Afrin'in Şeyh Hadid bölgesinde ise teröristlere ait tünel bulundu. Güvenlik güçlerince arama yapılan tünelin girişlerinde de 10 elektrikli fünye bulundu. Tespit edilen fünyeler de güvenlik güçlerince imha edildi.

FOTOĞRAFLI

Afrin'de patlayıcı imhası sürüyorAfrin'de patlayıcı imhası sürüyorAfrin'de patlayıcı imhası sürüyorAfrin'de patlayıcı imhası sürüyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.