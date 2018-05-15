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Afrin'de patlayıcı imhası sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 21:50 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Afrin'de patlayıcı imhası sürüyor

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
20 Ocak günü başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile 18 Mart'ta Suriye'nin Afrin ilçesi ile belde ve köyleri TSK tarafından terör örgütlerinden temizlendi. Sivillerin geri dönüşünün desteklendiği Afrin ve kırsalında, TSK birlikleri tarafından teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışması sürdürülüyor. Afrin'de, arazi taramasını sürdüren Mehmetçik, Kafer Safran bölgesinde yürütülen kontrolde ikisi geriden kurtulma biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı buldu. TSK birlikleri bölgede gerekli önlemleri aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü imha etti. Mehmetçiğin Afrin ve kırsalında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

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Afrin'de patlayıcı imhası sürüyorAfrin'de patlayıcı imhası sürüyorAfrin'de patlayıcı imhası sürüyor

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