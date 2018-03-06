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Afrin’de PKK’nın şeker depoları ele geçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Türk Hava Kuvvetlerinin atış desteğiyle Dunballı köyünü teröristlerden temizleyen Muntasır Billah Tümeni, köyde yaptığı arama faaliyetleri sırasında PKK’nın Afrin’deki şeker karaborsasını yönettiği depolardan birisine ulaştı.

Türk Hava Kuvvetlerinin atış desteğiyle Dunballı köyünü teröristlerden temizleyen Muntasır Billah Tümeni, köyde yaptığı arama faaliyetleri sırasında PKK’nın Afrin’deki şeker karaborsasını yönettiği depolardan birisine ulaştı. Terör örgütünün depolara yığdıkları şekerleri, Afrin halkına fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi. Depoları ele geçiren Türkmen askerler yaklaşık 300 ton şekeri Afrin’deki köylere dağıtacaklarını bildirdi.
Tümenin komutanlarından biri “Terör örgütü PKK’nın karaborsa depolarından birini ele geçirdik. Bu şekerleri gerçek sahibine yani Afrin halkına dağıtmaya başladık. İnşallah Afrinlilerin terör örgütünden gördüğü acıları telafi edeceğiz. Afrinli kardeşlerimiz görsünler; bu teröristler halkın şekerine el koymuş, saklamışlar. İşte gördüğünüz gibi ÖSO’ya bağlı kardeşleriniz sizin için Afrin’e, bu zulme son vermeye geldi.” dedi.

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