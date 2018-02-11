Afrin’de PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Yaşanan patlamalar sınır hattından görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Uçakların bombaladığı hedeflerde meydana gelen patlamalar sınır hattından da görüldü. Hedefler sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüsleri tarafından da aralıksız olarak ateş altına alındı.
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