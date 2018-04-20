Afrin’de şehit olan Bursalı uzman çavuş operasyonu anlatmıştı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun Fırat Kalkanı operasyonundan sonra El Bab’ta yaşananları anlattığı ortaya çıktı. Şehit Çobanoğlu, Bursa Hayat Gazetesine verdiği röportajda bölge halkının Türk askeriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duydukları güven ve sevgiyi anlattı.

Bugün Bursa’da cenazesi defnedilecek olan şehidin, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab’ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı. Bölgede Türklerin neden savaştığını da anlatan şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Çobanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu’daki itibarına, gücüne burada bizzat şahit olduğunu dile getirdi.

Türk halkının ve askerinin izzetinin, şerefinin ve merhametinin kuşatıcılığından söz eden Uzman Çavuş, Suriye’nin yıkılmış kentlerinin cadde ve sokaklarında kendilerine merhametle el uzatan, sığınan bölge halkını gördüğünü söyledi. Mazlum insanların üzerine bomba yağdıranların, katledenlerin Haçlı zihniyetinin taşeronları, kiralık katilleri olduğuna dikkat çekti.

"Sessiz kalamazdık"

Bölgeye Suriye halkına zulmedenleri temizlemek için geldiklerini hatırlatan Bursalı Komando Uzman Çavuş, "Buraya endişe duymadan geldik. Askerlerin moralleri iyi durumda geldik. Bölgeye gelmeden önce biraz çekingenlik söz konusuydu. Acaba ne yapacağız, acaba ne ile karşılaşacağız. Aileler de endişe içindeydi ama bölgeye girip, yerimizi alınca destek ve silahlarımız arttıkça, havada uçaklarımız uçtukça, güvenimiz arttı. Emniyetli bir şekilde komutanlarımızla ilerledik, yeri geldi şehit verdik yeri geldi yaralı ama dimdik ayaktayız. DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Burada yaşanan drama, katliama, soykırıma sessiz kalamazdık, kalmadık da. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü" dedi.

Zerre kadar endişe duymadıklarını kaydeden Uzman Komando, "Burada kafamızdaki düşünce şu yönde oldu; vatanımız için, topraklarımız için doğacak tehditlere aldırış etmedik. Çünkü biz, her yönden güçlüyüz, hem ruhen hem de elimizdeki malzeme anlamında. Geriye baktığımızda, yani 1 yıl öncesine; kendi topraklarımıza ateş açıldı, vatandaşlarımızı kaybettik. Bu işin önüne geçilmeliydi, devletimiz ve genelkurmay devreye girdi. Amaç Türkiye’nin huzuru; Suriye topraklarının ise güvenliği. Biz bunu başardık. Fırat Kalkanı ismiyle yürütülen operasyon sona erdi. Başka operasyon olup olmayacağına hükümet karar verecek. Ancak, Cumhurbaşkanımızın belirttiğine göre baharda farklı bir temizlik başlayabilir. Bizler şuan yıkılan, yakılan bombalanan evleri koruyoruz. Buralar temizlenecek, bölge komple halka açılacak şekilde inşa edilecek" dedi.

"Tayyip Baba"

Suriyelilerin Türk askerine olan sevgisi karşısında şaşkına uğradığını belirten Bursalı Uzman Çavuş, "Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Bizi kahraman olarak görüyorlar. Başka bir şey daha söyleyeyim, Osmanlıyı biliyorlar. Sokaklarda, caddelerde bizi gördüklerinde sevinç gözyaşları döken dindaşlarımıza, Suriyelilere şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza ’Tayyip Baba’ diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Bizlere yardımcı olmak için bir birleriyle yarışıyorlar. El Bab halkının bize olan güveni tam. Türk askerine karşı müthiş bir sevgi var. Türk askerini sığınacak bir kale olarak görüyorlar. Size bir örnek vereyim. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Suriyelilerin bu adımı, bölge halkının güler yüzü bizlere güç verdi, moral oldu. Boyu 40 santim olan El Bab’lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam. Bu manzaralar bizim gücümüze güç kattı. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu’da itibar görmesidir. Türkiye’nin gücünü buraya geldiğimizde bir kez daha gördük. Şunu herkes bilsin, biz burada barışı tesis ettik, bizim tarihimizin sayfalarında zulüm ifadesini bulamasınız" diye konuştu.