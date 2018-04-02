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Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar için tören (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

5 BİN KİŞİ UĞURLADI Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, arama- tarama faaliyetleri yapılırken, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik görevlisi Burak Tatar'ın (23) cenazesi, 112 Acil Komuta Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından merkez Yakutiye ilçesine getirildi.

5 BİN KİŞİ UĞURLADI Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, arama- tarama faaliyetleri yapılırken, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik görevlisi Burak Tatar'ın (23) cenazesi, 112 Acil Komuta Merkezi önünde düzenlenen törenin ardından merkez Yakutiye ilçesine getirildi. Şehit UMKE görevlisi Burak Tatar için Narmanlı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekili Orhan Deligöz ile İbrahim Aydemir, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, şehidin annesi Hülya, babası Yahya, kardeşleri Derya ile Kadim Tatar, mesai arkadaşları ve yaklaşık 5 bin Erzurumlu katıldı. ŞEHİT ANNESİNİ SAĞLIK BAKANI TESKİN ETTİ Cenaze töreninde şehidin babası Yahya Tatar, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başında "Yavrum sana nasıl kıydılar?" diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. Caminin bahçesine kurulan taziye çadırına gelen Sağlık Bakanı Demircan, şehidin annesi Hülya Tatar ile görüştü. Anne Tatar, Bakan Demircan'a "Yavruma 'Gitme' dedim. O ise bana 'Görev kutsaldır ana' diyerek, gitti" deyip, gözyaşıdöktü. Demircan ise şehidin annesinin elini tutarak, teskin etmeye çalıştı. Şehit Burak Tatar'ın cenazesi, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazı sonrası götürüldüğü köyü Güzelova'daki mezarlıkta toprağa verildi.

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