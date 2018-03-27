Afrin’de şehit olan Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in ailesine acı haber verildi

Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in Afyonkarahisar’daki ailesine sabah erken saatlerde acı haber verildi.

Afrin’de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Uzman Jandarma İbrahim Imiş’in Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki annesi Şifa ve babası Imiş’e sabah erken saatlerde İlçe kaymakamı ve askeri erkan tarafından acı haber verildi.

26 yaşındaki Şehit Uzman Jandarma İbrahim Imış’in evli olduğu ve 5 yaşında bir kızının, 6 aylık bir oğlunun olduğu öğrenildi.

Şehit İbrahim Imiş’in bugün öğle saatlerinde düzenlenecek törenle Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.