Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in Birka köyü çevresinde teröristlerce eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiğini açıkladı.

TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.