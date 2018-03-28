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Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in Birka köyü çevresinde teröristlerce eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiğini açıkladı.TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.

Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’in Birka köyü çevresinde teröristlerce eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiğini açıkladı.
TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrin’in Birka köyü çevresinde yapılan aramada teröristler tarafından eğitim/toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği belirtildi.

Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

Afrin’de teröristlerce kullanılan bir barınma yeri daha tespit edildi

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