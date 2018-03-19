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Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:57 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar, bulunarak, imha ediliyor.  TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı.

Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mehmet YİRUN/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar, bulunarak, imha ediliyor.
TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinde kontrol sağlandı. Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan çok sayıda patlayıcının temizlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK birlikleri ile ÖSO güçleri, Afrin'in girişinde, taşların altına tuzaklanan 1 el yapımı patlayıcı buldu. Patlayıcı, Türk askerleri tarafından yerinde imha edildi. Afrin'de terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Afrin'de teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

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