Afrin’de teröristlerin mühimmat deposu görüntülendi

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait mühimmat deposu görüntülendi. Depoda bir çok el yapımı patlayıcı ile Rus tipi antitank mayını ele geçirildi. Patlayıcı imha timleri, tuzaklanan EYP’leri imha etti.