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Afrin’de teröristlerin mühimmat deposu görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:15 | Son Güncelleme

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait mühimmat deposu görüntülendi.

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait mühimmat deposu görüntülendi. Depoda bir çok el yapımı patlayıcı ile Rus tipi antitank mayını ele geçirildi. Patlayıcı imha timleri, tuzaklanan EYP’leri imha etti.

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