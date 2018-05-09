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Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde, el yapımı 2 patlayıcı imha edildi.

Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde, el yapımı 2 patlayıcı imha edildi.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile Suriye'nin Afrin kenti 18 Mart'ta terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. TSK birlikleri sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin ve kırsalındaki belde ile köylerde, teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışması başlattı. Şu ana kadar yüzlerce patlayıcının imha edildiği Afrin'in Cenderis beldesinde bugün yapılan kontrolde basma düzeneği ile tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı bulundu. TSK unsurları, bölgede önlem aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.

FOTOĞRAFLI

Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

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