Afrin'de tuzaklanan 2 patlayıcı imha edildi

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cenderis beldesinde, el yapımı 2 patlayıcı imha edildi.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile Suriye'nin Afrin kenti 18 Mart'ta terör örgütlerinden temizlenerek özgürleştirildi. TSK birlikleri sivillerin yeniden dönmeye başladığı Afrin ve kırsalındaki belde ile köylerde, teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışması başlattı. Şu ana kadar yüzlerce patlayıcının imha edildiği Afrin'in Cenderis beldesinde bugün yapılan kontrolde basma düzeneği ile tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı bulundu. TSK unsurları, bölgede önlem aldıktan sonra patlayıcıları kontrollü şekilde imha etti.
FOTOĞRAFLI
Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'
Duyan koştu! Kuyruğun sonu gözükmedi
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum