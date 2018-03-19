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Afrin'de tuzaklanan EYP patladı: 7 sivil, 4 ÖSO mensubu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi.

AFRİN (Suriye), (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi.
TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.

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