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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrol altına alınan bölgelerde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN (Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrol altına alınan bölgelerde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası sürüyor.
Terör örgütünün Afrin'den kaçarken sivil vatandaşların evlerine, yollara ve çeşitli bölgelere döşediği tuzaklar, bombalar ve el yapımı patlayıcılarla ilgili Türk askerinin çalışması devam ediyor. TSK'ya bağlı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti (METİ) timi ve Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) timleri, patlayıcıları kontrollü biçimde imha etti. Bugüne kadar imha edilen patlayıcı sayısı 200’ü aşarken ekiplerin çalışmasında eğitimli köpekler de yer aldı.

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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyorAfrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

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