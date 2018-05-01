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Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Arapuşağı köyünde TSK birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, teröristler tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Afrin'de tuzaklanmış patlayıcı imhası sürüyor

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin ilçesinin Arapuşağı köyünde TSK birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, teröristler tarafından tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 20 Ocak günü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütlerine yönelik, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişiyle 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlendi. İlçe ve kırsalındaki köylerde kontrolü sağlayan TSK birlikleri teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespit ve imhasına yönelik çalışma başlattı.
TSK birliklerinin yaptığı denetimlerde bugüne kadar Afrin ve kırsalında tespit edilen 206 mayın ve 1079 el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha edildi. Kontrollerini sürdüren TSK birlikleri bugün de Arapuşağı köyü bölgesinde tökez teliyle tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. El yapımı patlayıcılar alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

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