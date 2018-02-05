Afrin'de yaralanan Üsteğmen Tokmak, Şanlıurfa'ya getirildi

ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak (31), memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirildi.

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alarak Afrin'e giden Üsteğmen İsmail Tokmak, teröristlerin saldırısında kulağından ve sol bacağından yaralandı. Üsteğmen Tokmak, Kilis Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Akçakale'ye bağlı Büyücek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ilettiği Gazi Üsteğmen İsmail Tokmak'a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

Evli ve 1 çocuk babası Üsteğmen İsmail Tokmak, saldırıdan sağ kurtulduğu için Allah'a şükrettiğini ancak şehit olan arkadaşlarına ise çok üzüldüğünü, en kısa sürede iyileşmeyi ve ayağı kalktığında tekrar harekâta katılmak istediğini söyledi.

Gazi Tokmak'ın ileri tedavisinin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi.

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