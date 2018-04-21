Afrin’de yatağın altına tuzaklanmış EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Arşeli bölgesinde yatağın altına tuzaklanmış olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den "Afrin/Arşeli bölgesinde tespit edilen yatağın altına tuzaklanmış EYP kontrollü olarak imha edildi" notu ile tespit edilen EYP’nin fotoğrafını paylaştı.