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Afrin’de yatağın altına tuzaklanmış EYP imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Arşeli bölgesinde yatağın altına tuzaklanmış olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den "Afrin/Arşeli bölgesinde tespit edilen yatağın altına tuzaklanmış EYP kontrollü olarak imha edildi" notu ile tespit edilen EYP’nin fotoğrafını paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin/Arşeli bölgesinde yatağın altına tuzaklanmış olduğu tespit edilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) imha etti.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den "Afrin/Arşeli bölgesinde tespit edilen yatağın altına tuzaklanmış EYP kontrollü olarak imha edildi" notu ile tespit edilen EYP’nin fotoğrafını paylaştı.

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