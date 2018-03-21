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Afrin'deki evde, soba içinde el yapımı patlayıcı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin merkezindeki bir evde soba içine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar bulunarak, imha edildi.

Afrin'deki evde, soba içinde el yapımı patlayıcı

Mehmet YİRUN/AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, teröristlerden arındırılan Afrin merkezindeki bir evde soba içine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar bulunarak, imha edildi.
TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 61'inci gününde, teröristlerden arındırılan Afrin’in Hacıhasanlı köyü bölgesinde yapılan aramalarda bir evde soba içine tuzaklanmış 4 basma düzenekle el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcılar, Türk askerleri tarafından yerinde imha edildi.
Afrin'de terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Afrin'deki evde, soba içinde el yapımı patlayıcı

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