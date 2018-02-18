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Afrin’deki PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kilis’te konuşlu bulunan fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.Zeytin Dalı Harekatı 30’uncu gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor.

Afrin’deki PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor

Kilis’te konuşlu bulunan fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
Zeytin Dalı Harekatı 30’uncu gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor. Kilis’in Suriye sınırında konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank ve ÇNRA tarafından PKK/PYD’nin sığınak, barınak, mevzileri dün geceden beri ateş altına alınıyor.

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