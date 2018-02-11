Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vuruldu

Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Afrın’deki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.
Sınır karakollarında konuşlu bulunan tank, fırtına obüs topları ve ÇNRA’lar, sabah saatlerinden itibaren Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedeflerini ateş altına aldı. Sığınak, barınak ve PYD hedeflerinin ateş altına alındığı öğrenildi. PYD hedeflerine atılan top mermilerinin sesleri Kilis kent merkezinde yankılandı.
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