HABER

Afrin'deki siviller ayrılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı.

AFRİN (Suriye), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında merkezine yaklaşılan Afrin'deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı. TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Harekat kapsamında TSK unsurları ve ÖSO güçleri, 4- 5 kilometre yaklaşılan Afrin'in kent merkezindeki siviller, evlerini terk etmeye başladı. Afrin'de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyayla, Afrin'in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Münbiç tarafına devam ettikleri aktarıldı.

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

İran'da düşen Türk jetinin pilotu ile kulenin son konuşması ortaya çıktı

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu

Fındık bahçesinde intihar etti

Fındık bahçesinde intihar etti

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Kargo kamyonundan 5 bin paket kaçak sigara çıktı

Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Antik kentte kaçak kazıya 4 gözaltı

Kargo kamyonunda kaçak sigara ele geçirildi

Kargo kamyonunda kaçak sigara ele geçirildi

İşkence mağduru iş adamına 2 yıl hapis istemi

İşkence mağduru iş adamına 2 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.