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Afrin’deki YPG’li hedefler ateş altına alınıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 19:28 | Son Güncelleme

Kilis’te konuşlu bulunan ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki YPG hedefleri, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ateş destek vasıtalarıyla akşam saatlerinde de ateş altına alındı.

Kilis’te konuşlu bulunan ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki YPG hedefleri, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ateş destek vasıtalarıyla akşam saatlerinde de ateş altına alındı. Suriye sınırında konuşlu bulunan tank birlikleri, fırtına obüs topları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve ateş destek vasıtalarıyla YPG’nin barınak, sığınak, mevzi ve tünelleri gün boyu yoğun ateş altına alındı. Atılan roketlerin ve obüslerin sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu.

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