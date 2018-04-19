Afrin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit

KAYSERİ, (DHA)- SURİYE'nin Afrin bölgesinde bir binada arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörislerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinden şehit haberi geldi. Bugün saat 15.10'da Afrin'e bağlı Dermeşkanlı Köyü'nde bir binada yapılan arama sırasında teröristler tarafından tuzaklanan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bölgeye Kayseri'de bulunan 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nden giden Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu. Acı haber şehidin Kayseri'de oturan eşi Yasemin Çobanoğlu ile Bursa'da oturan anne ve babasına askeri yetkililer tarafından bildirildi.
Şehit Uzman Çavuş Çobanoğlu'nun, yarın Kayseri'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.
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