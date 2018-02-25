Afrin’den acı haber geldi

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında bir uzman çavuş şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.