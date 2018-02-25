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Afrin’den acı haber geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 02:59 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında bir uzman çavuş şehit düştü.Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi.

Afrin’den acı haber geldi

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında bir uzman çavuş şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) ve Özgür Suriye Ordusu(ÖSO) güçlerinin PKK/YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatından bir acı haber geldi. Suriye sınırında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit düşen uzman çavuş Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

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