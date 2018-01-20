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Afrin'den ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'teki evlere isabet etti

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 22:03 | Son Güncelleme 10 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TSK'nın harekat başlattığı Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/PYD'li teröristler tarafından ateşlenen uçaksavar mermileri, Kilis'in sınır hattındaki Gülbaba köyünde bulunan bazı evlere isabet etti.

Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı.

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