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Afrin'den Azez'e roketli saldırı

YAŞAM HABERLERİ | 27.01.2018 17:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

AZEZ (Suriye), (DHA)- SURİYE'nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez'e roketli saldırı düzenlendi. Kapalı iş yerine isabet ederek hasara yol açan saldırıda yaralanan olmadı.

Öğleden sonra Afrin'in Maranez bölgesinden ateşlenen roket, Azez'in Muhallak bölgesindeki kapalı bir iş yerinin kepenklerini parçalayarak içeri düştü. Kimsenin bulunmadığı sırada patlayan roket, iş yerinde hasara neden oldu. Azez'de paniğe yol açan saldırı sonrası roketin ateşlendiği Maranez köyündeki PYD'li teröristlerin bulunduğu alanlar ateş altına alındı.

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