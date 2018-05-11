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Afrin'den dönen polislere duygulu karşılama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:29 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Sivas'tan Afrin'e uğurlanan ve görevlerini tamamlayarak kente dönen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri, kesilen kurbanlar ve dualarla karşılandı.

Afrin'den dönen polislere duygulu karşılama

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'na katılmak üzere Sivas'tan Afrin'e uğurlanan ve görevlerini tamamlayarak kente dönen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri, kesilen kurbanlar ve dualarla karşılandı.
22 Şubat'ta Sivas'tan Afrin'e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 22 özel harekat polisi için karşılama töreni yapıldı.. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilerek karşılanan polisler aileleriyle hasret giderdi. Karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.
İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "Kahramanlarımız ülkemize dönüş yaptılar. Onlara, hasret dolu aileleriyle birlikte karşılamak için bir program yaptık. Amacımız hem bu uzun süren hasreti, ayrılığı sonlandırmak, hem de bu gurur dolu anı hep beraber karşılamaktı. Çok şükür bu kadar zaman sonra arkadaşlarımızın sağ salim evlerine, yuvalarına dönmüş olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Allah'a hamdolsun. Bundan sonraki görevlere de her zaman hazırlıklıyız. Bu bizim için ne ilk olacak ne de son olacak. Zor bir coğrafya da yaşadığımızın farkındayız. Hem polis özel harekat, hem de emniyet teşkilatı, jandarma ve silahlı kuvvetlerimiz olarak üzerimize düşen görevi, vatan-millet savunması bağlamında elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Görevden dönenlerden özel harekat polis memuru Sezai Köz'ün eşi Eda Köz çok mutlu olduğunu belirterek, "81 gündür ayrıydık. Çok şükür, sağ salim geldiler. Darısı orada kalanlara inşallah. Çok mutluyum, gururluyum. Eşimle gurur duyuyorum. Eşimi çok seviyorum" diye konuştu.

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Afrin'den dönen polislere duygulu karşılamaAfrin'den dönen polislere duygulu karşılamaAfrin'den dönen polislere duygulu karşılamaAfrin'den dönen polislere duygulu karşılama

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