Afrin'den kaçan teröristler, sivillerin araçlarını yakıyor

Mücahit YOLCU- Kamera KİLİS-DHA) ZEYTİN Dalı Harekatı'yla kuşatılan Suriye'nin Afrin kentinden kaçan teröristler, sivillerin araçlarını ateşe veriyor. TSK VE ÖSO unsurlarının 57 gündür yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'de sıkışan teröristler, geride el yapımı bombalı tuzaklar bırakırken, sivillere ait araçları da benzin döküp yakıyor. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntülerde teröristlerin park halindeki araçlara benzinle ateşe verip kaçtıkları ve araçların yandığı görülüyor.
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