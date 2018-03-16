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Afrin’den kaçanları karşılayan ÖSO askeri: "Siz bizim baş tacımızsınız"

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’i muhasara altına alması üzerine sivil halk, PKK/YPG’li teröristlerden temizlenen köylerine geri dönmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’i muhasara altına alması üzerine sivil halk, PKK/YPG’li teröristlerden temizlenen köylerine geri dönmeye başladı. ÖSO askerleri, gelenleri, "Siz bizim baş tacımızsınız diyerek karşıladı.
Afrin’den kaçarak bir traktör konvoyu ile Cinderes bölgesindeki köylerine gelen sivilleri karşılayan ÖSO mensubu bir Türkmen, "Siz bizim baş tacımızsınız. Siz sağ salim köyünüze döndünüz elhamdülillah. Kurtarılmış bölgelerdeki evlerinize hoş geldiniz. Özgür Suriye Ordusunun size davranışlarını nasıl buluyorsunuz" dedi. Afrin’den dönen köylülerden biri, "Elhamdülillah her şey yolunda. İşler çok güzel yapılıyor” yanıtını verdi.
ÖSO’lu Türkmen bir asker, Afrin halkına gönderdiği mesajda, "Siz bizim halkımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızsınız. Arap, Türkmen, Kürt hepsi bizim kardeşlerimizdir. Biz buraya terör örgütlerine karşı savaşmak için geldik" ifadelerini kullandı.

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